Бойцу СВО из Киргизии предоставят убежище в России

Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек уулу, являющийся участником СВО, который в Бишкеке осужден за наемничество, направил документы для предоставления временного убежища в России. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ГУВМ МВД России уже поступили документы гражданина Киргизии и решение о выдаче российского гражданства будет вынесено при наличии оснований.

По информации СМИ, в ВС ЛНР мужчина вступил летом 2022 года. В ноябре 2022-го на основании рапорта об увольнении он через Москву вернулся в Бишкек, где якобы был задержан киргизскими спецслужбами. Судом первой и второй инстанции его осудили по статье о наемничестве и приговорили к 10 годам лишения свободы. Летом прошлого года Верховный суд этот приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

Ранее у жителя Комсомольска-на-Амуре неизвестные украли медали, полученные за участие в спецоперации на Украине, и денежные средства в размере 1 миллиона рублей. Отмечалось, что расследование дела находится на контроле региональной прокуратуры.

До этого компания пьяных людей напала на мужчину, являющегося ветераном СВО. Она повредила ему автомобиль в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. Конфликт произошел в одном из кафе.