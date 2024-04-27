В Харьковской области произошли взрывы

Взрывы произошли в Харьковской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

© Газета.ру

По данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе звучат сирены воздушной тревоги.

27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию психиатрической больницы в Харькове, где расквартировались украинские военнослужащие.

Накануне российские войска поразили личный состав и технику бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.

Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога звучит регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории Украины. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.