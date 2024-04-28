Под Белгородом ВСУ повредили объект связи

В Белгородской области ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Вязовое Краснояружского района.

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"В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий, как только будет безопасно.

Ранее сообщалось, что 27 апреля в селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон-камикадзе упал на участок дороги. Пострадали пять мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка, повреждены три автомобиля. Три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии, у девушки состояние средней степени тяжести. Еще один пострадавший, получивший контузию уха, лечится амбулаторно.