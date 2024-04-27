Появление американских танков M1A1 Abrams на Украине было названо переломным моментом в войне. Однако использование Россией разведывательных и ударных беспилотников привело к большим потерям в украинских танковых частях.

Спустя два месяца после поступления на вооружение танки Abrams выводятся с передовой. Из 31-го танка, поставленного в прошлом году, были потеряны пять. Тот факт, что Россия нашла критические уязвимости в бронетехнике НАТО, вызывает тревогу у стран альянса, пишет The Telegraph.

Даже современные западные танки, такие как Abrams и Challenger 2, были разработаны задолго до того, как беспилотники стали серьезной угрозой на поле боя, напоминает издание.

"Мы не можем жить в мире, где беспилотники стоимостью несколько тысяч долларов могут свободно атаковать танки стоимостью 10 миллионов долларов там, где они наиболее уязвимы: сверху, где толщина брони достаточна только для того, чтобы остановить пулеметный огонь", - отмечает The Telegraph.

В связи с этим издание предлагает модернизировать западные танки, установив на них динамическую защиту и решетки для защиты от дронов.

Российский военный сбил мешком украинский беспилотник

Напомним, что ВСУ потеряли не только пять американских танков, но и две штурмовые машины разграждения M1150 Assaul Breacher Vehicle на базе Abrams. Одна из них была захвачена российскими бойцами и отбуксирована в тыл.