Польша дважды за ночь поднимала в небо авиацию из-за «активности России»

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщает в соцсети Twitter (X), что дважды за ночь поднимало в воздух дежурные военные самолеты в связи с ракетными ударами России по территории Украины. News.ru

«Дежурные самолеты начали курсировать в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня вечером наблюдается активность Российской Федерации», — сообщило командование. Lenta.ru

11 апреля сообщалось, что ВС Польши и их союзников подняли в небо над республикой авиацию из-за «интенсивных» действий России. Деловая газета «Взгляд»