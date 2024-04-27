Шольц исключил отправку немецкой армии на Украину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии Социал-демократической партии в Люнебурге отверг возможность отправки на Украину немецких военнослужащих и дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом пишет ТАСС.
По словам лидера Германии, Taurus относятся к тому типу оружия, которое можно поставить ВСУ только в случае, если немцы смогут сохранить контроль над его управлением.
«Но мы не можем этого делать. Если бы мы сделали это, мы были бы вовлечены в войну», — констатировал канцлер ФРГ.
Шольц подчеркнул, что не отправит в зону СВО немецких солдат.
Шольца призвали пересмотреть решение о поставках Taurus Киеву
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал Шольца пересмотреть отказ от поставки Украине ракет Taurus.