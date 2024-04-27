Российский военный сбил мешком украинский беспилотник

В Интернете завирусилось видео, на котором российский военнослужащий сбивает украинский дрон мешком. Об этом пишет газета «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах, размещенных в сети, небольшой беспилотный аппарат подлетает к военнослужащему и тот кидает в него мешок.

После этого дрон взорвался. Искры попали на военного, но тот сумел их затушить и скрылся среди деревьев недалеко от места происшествия.

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В Минобороны отмечали, что ВС РФ каждый день сбивают десятки дронов противника. Вместе с тем, российские военные специалисты предостерегают от недооценки противника, заявляя о необходимости дальнейшего совершенствования антидроновых вооружений.