Грузинские наемники, которых стало заметно больше в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного населения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».

По его словам, в Херсоне наемники предпочитают отсиживаться в тылу и не выезжать на фронт.

«Отказываются от штурмовых движений. Боятся за жизни, ведь это не их война — время идет, зарплата капает», — отметил подпольщик.

«Град» добавил, что иностранцы высокомерно относятся к местным, а конфликтовать с ними боятся даже украинские военные.

Ранее командир подпольной организации заявлял, что по сравнению с 2022 годом иностранных наемников в Херсоне стало значительно больше. Как правило, это представители Кавказского и Грузинского легионов, но в последнее время в городе также замечают франкоязычных и англоязычных бойцов.