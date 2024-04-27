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Раскрыт план США сковать Китай островами в случае войны

США строят военные базы близ Китая, чтобы удержать военно-морские силы КНР с помощью «первой цепи островов» — линии островов, расположенных неподалеку от материковой Азии. Об этом пишет Вашингтона.

Раскрыт план США сковать Китай островами в случае войны
© РИА Новости

По их словам, американские военные базы США на этой островной дуге смогут «сковать» китайский флот, помешав кораблям выйти из Южно-Китайского моря в открытые воды Тихого океана в случае начала войны.

В частности, в Японию отправлены 400 самых современных моделей крылатых ракет «Томагавк», на Окинаву переброшен полк морской пехоты нового типа. Кроме того, у Пентагона есть доступ к большому числу аэродромов и морских баз на Филиппинах.

Новый глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Paparo-младший признал, что Вашингтон действительно повысил свою боеспособность в этом регионе, но противники «строят больше военных кораблей в год, чем мы». Как пишет издание, руководство Китая с тревогой следит за происходящим и обвиняет США в попытках окружить страну.

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Ранее The Waschington Post писала, что оставленный на мели старый военный корабль, принадлежащий Филиппинам, может стать причиной новой войны в Азии. Речь идет о судне Sierra Madre, которое Манила намеренно посадила на мель на рифе Жэньай, также известном как Второе мелководье Томаса. Теперь оно стало эпицентром эскалации напряженности между Филиппинами и Китаем и может втянуть США в вооруженный конфликт в Тихом океане, утверждают аналитики.

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