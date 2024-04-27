США строят военные базы близ Китая, чтобы удержать военно-морские силы КНР с помощью «первой цепи островов» — линии островов, расположенных неподалеку от материковой Азии. Об этом пишет Вашингтона.

По их словам, американские военные базы США на этой островной дуге смогут «сковать» китайский флот, помешав кораблям выйти из Южно-Китайского моря в открытые воды Тихого океана в случае начала войны.

В частности, в Японию отправлены 400 самых современных моделей крылатых ракет «Томагавк», на Окинаву переброшен полк морской пехоты нового типа. Кроме того, у Пентагона есть доступ к большому числу аэродромов и морских баз на Филиппинах.

Новый глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Paparo-младший признал, что Вашингтон действительно повысил свою боеспособность в этом регионе, но противники «строят больше военных кораблей в год, чем мы». Как пишет издание, руководство Китая с тревогой следит за происходящим и обвиняет США в попытках окружить страну.

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Ранее The Waschington Post писала, что оставленный на мели старый военный корабль, принадлежащий Филиппинам, может стать причиной новой войны в Азии. Речь идет о судне Sierra Madre, которое Манила намеренно посадила на мель на рифе Жэньай, также известном как Второе мелководье Томаса. Теперь оно стало эпицентром эскалации напряженности между Филиппинами и Китаем и может втянуть США в вооруженный конфликт в Тихом океане, утверждают аналитики.