СМИ: на северной границе Израиля прозвучали сигналы ракетной тревоги

Сирены воздушной тревоги, оповещающие о ракетной атаке, прозвучали поздно вечером в субботу в центре Галилеи в общинах, расположенных недалеко от северной границы Израиля. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

В свою очередь израильский новостной портал Walla пишет, что мощный ракетный залп со стороны Ливана был выпущен по населенным пунктам Сифсуфа, Кфар-Хошен, Ор-хагануз и Бар-Йохай у подножия горы Мерон. Сообщения о жертвах и разрушения в результате ракетной атаки пока не поступали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.