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Силы ПВО перехватили и уничтожили 68 БПЛА над Краснодарским краем и Крымом

Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 68 БПЛА над Краснодарским краем и Крымом.

Силы ПВО перехватили 68 БПЛА над Краснодарским краем и Крымом
© РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

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«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, ещё два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что над Славянским, Северским и Кущевским районами региона было подавлено более десяти беспилотников, пытавшихся атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что ректификационная колонна была повреждена из-за атаки БПЛА ВСУ на НПЗ в Славянске-на-Кубани.

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