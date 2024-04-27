Подполье рассказало об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Вооруженные силы России ударили по складу с боеприпасами на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

«Вчера несколько раз сообщали о пролетах самолетов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пять километров, прилетело в какой-то из складов с БК (боекомплектом — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал подпольщик.

По словам Лебедева, аэродром с большой вероятностью подготовили «для бомбардировки Новых территорий и Крыма».