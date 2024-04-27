Расчет «Града» нанес удар по позициям врага в Запорожской области
Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» 50-го самоходного артполка группировки «Днепр» нанес удар по позициям противника в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Цели всегда есть, без работы не остаемся. Зарядился - отработал, зарядился - отработал, и вот пока не закончится работа», - прокомментировал наводчик боевой машины РСЗО с позывным Аксай.
По его словам, реактивная артиллерия работает интенсивно - в день можно делать до пяти выездов. В каждом из них «Град» выпускает полный пакет реактивных снарядов.
Нанеся удар, боевые машины всегда покидают позицию, чтобы не стать объектом контрбатарейной борьбы со стороны неприятеля. Перезаряжание производится уже в запасных районах. После этого можно выехать на новые огневые позиции, чтобы вновь нанести удар.
Ранее сообщалось, что расчет «Ноны» обрушил осколочно-фугасные мины на врага под Авдеевкой.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.