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Экипажи Су-34 ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВСК России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Экипажи Су-34 ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России

Кимаковский: число небоевых потерь Abrams у ВСУ превышает их потери в бою

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее бойцы ЦВО подбили под Авдеевкой и вывезли машину для эвакуации Abrams.

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