Более десяти БПЛА ВСУ нейтрализованы в Краснодарском крае
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что над Славянским, Северским и Кущевским районами региона были подавлены более десяти беспилотников, пытавшихся атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
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«Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Благодарен нашим вооружённым силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА», — сказал глава региона.
Отмечается, что пострадавших и серьёзных повреждений нет.
По словам губернатора, оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.
Ранее женщина погибла при атаке дрона-камикадзе ВСУ в селе Курковичи Брянской области.