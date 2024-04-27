В ночь с пятницы на субботу взрывы прогремели сразу в нескольких украинских регионах на западе и востоке республики. Серия взрывов раздалась в Харькове, также были зафиксированы прилеты в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Киеве и десяти областях Украины.

ВСУ отвели Abrams с передовой Агентство Associated Press со ссылкой на Пентагон сообщило на этой неделе, что ВСУ отвели американские танки Abrams из зоны боевых действий, так как американские машины оказались слишком уязвимы для российских дронов. Позднее это подтвердили в Верховной раде Украины. Сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов объяснил, что украинцы отвели Abrams с передовой из-за падения акций производителя танков на рынке. По словам Рогова, продавать настолько уязвимую технику, которая так легко горит, довольно тяжело.

Примечательно, что до отправки на Украину танки Abrams имели статус «непобедимых и непоражаемых». Рогов также заявил, что это хороший пример начала формирования санитарной зоны на Украине и отведения западного оружия от российских границ, передает РИА Новости. В США бушует торнадо Мощные торнадо проходят через три американских штата, от разгула стихии уже пострадали несколько людей.

Как сообщил телеканал CNN, в эпицентре торнадо оказались штаты Техас, Небраска и Айова. Торнадо начались в пятницу и проходят на фоне сильных ливней в центральной части страны. Серьезные штормы продолжатся еще до воскресенья, но самым опасным днем может стать суббота. При этом торнадо рискует распространиться до Мичигана. Напомним, ранее военный объяснил, почему американцы не боятся проводить опыты над пленными на Украине. Эксперименты, которые американские ученые ставят на живых людях в биолабораториях тыловых регионах Украины, напоминают деятельность нацистских врачей в концлагерях. Фото: unsplash.com