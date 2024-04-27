Судно получило повреждение из-за ракетного удара близ Йемена

Гражданское судно получило повреждение в результате ракетного удара в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Об этом сообщили на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

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Отмечается, что атаке подвергся британский корабль, следовавший под флагом Панамы из Приморска в Вадинар. В 14 морских милях юго-западнее города Эль-Муха в Йемене судно атаковали дважды. В результате первого обстрела произошел взрыв, который почувствовали члены экипажа. Следующий удар привел к повреждению корабля.

Проводится расследование инцидента.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» совершило нападение на израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также обстреляло ракетами город Эйлат на юге Израиля. Атака проводилась с применением баллистических и крылатых ракет.