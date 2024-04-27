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Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации РФ"

Польша подняла в воздух военные самолеты в связи с наблюдающейся, по ее утверждению, активностью российской дальней авиации.

Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации РФ"
© РИА Новости
"Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этим вечером наблюдается усиленная активность [дальней авиации] Российской Федерации", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, размещенном на его странице в X (ранее Twitter).

Польские ВС в последние недели неоднократно предпринимали подобные действия.

В Минобороны РФ регулярно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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