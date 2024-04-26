Остин назвал преимущество ВПК РФ

Преимуществом военно-промышленного комплекса России над «оборонкой» Запада является его подконтрольность государству. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает «РИА Новости».

Его попросили объяснить быстрое и эффективное восстановление РФ своей «военной машины». Остин назвал данный вопрос «отличным».

«Вся их оборонная промышленность отвечает перед государством. Так что для них немного проще сделать это немного быстрее», — ответил он него.

Также, по словам Остина, успеху России способствовала помощь от Ирана и Северной Корей. Он считает, что без нее РФ «была бы в гораздо менее выгодной позиции».

При этом в России неоднократно отрицали закупки оружия и боеприпасов в Иране и Северной Корее.