Туристы нашли в пустыне Израиля обломок ракеты Ирана

Большой обломок одной из иранских ракет, запущенных в сторону Израиля, был случайно найден в одном из пустынных районов на юге страны группой туристов. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По ее информации, речь идет об обломке ракеты класса "земля - земля", которая была перехвачена израильскими средствами ПВО во время иранской атаки. Его обнаружила еще в начале недели группа пеших туристов, совершавших поход в местности Нахаль-Яэлим близ города Арад, расположенного в Иудейской пустыне в 25 км к западу от Мертвого моря.

Для вывоза обломка был привлечен военно-транспортный вертолет ВВС Израиля. Осколок снаряда был подвешен к нему на специальный трос и благополучно удален с открытой местности. Его изучением теперь займутся специалисты из пожарно-спасательных служб, сообщили в армии.

Военные в связи с этим инцидентом напомнили общественности, что не следует приближаться и прикасаться к обломкам ракет, поскольку они могут представлять угрозу для жизни, и настоятельно призвали в случае обнаружения таких предметов незамедлительно звонить в полицию.