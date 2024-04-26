Остин: США выделяют $6 млрд на производство оружия для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Соединенные Штаты Америки выделят 6 миллиардов долларов на производство нового оружия для Украины. Соответствующее заявление с пятницу, 26 апреля, сделало издание Politico.

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— США завершают работу над одним из крупнейших на сегодняшний день пакетов военной помощи Украине, готовясь подписать контракты на поставку оружия и техники для киевских сил на сумму до шести миллиардов долларов, — следует из публикации.

Отмечается, что пакет, который может быть окончательно согласован и объявлен уже 26 апреля, будет включен в финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов, подписанное президентом Джо Байденом, передает Politico.

В этот же день глава Пентагона заявил, что уже в текущем году в Соединенных Штатах Америки начнутся поставки переданных Украине истребителей F-16 вместе с летчиками и обслуживающим персоналом, подготовленными участниками контактной группы.

24 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал утвержденный Конгрессом закон об оказании помощи Украине. Киеву планируется передать боеприпасы для систем противовоздушной обороны, ракет, бронетехники и артиллерии.