США пока не располагают свободными комплексами противовоздушной обороны Patriot для передачи их на Украину. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает телеканал MSNBC.

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«Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим на Украину», — сообщил Салливан.

До этого член бундестага Роберт Фарле заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «собственноручно превратил страну в колонию Соединенных Штатов». Беспартийный член федерального парламента ФРГ утверждает, что летом 2022 года украинский лидер передал американским концернам Monsanto, Cargill и Dupont 17 млн га чернозема страны.

В середине апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.