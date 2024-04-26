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Бельгия поставит Украине самолеты F-16 до конца 2024 года

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер сообщили, что Бельгия поставит Украине самолеты F-16 до конца 2024 года. Их слова приводит ТАСС.

Бельгия назвала срок отправки Украине истребителей F-16
© globallookpress.com

Де Кроо отметил, что решили поставить свои самолеты Украине «как можно раньше».

«Передача начнется до конца этого года», — добавил он.

При этом Дедондер указал, что Брюссель в поставках намерен опираться на «получение от США новых самолетов F-35, чтобы не подорвать собственную обороноспособность Бельгии». Также, по его словам, власти страны решили выделить 200 миллионов евро, чтобы «подключиться к инициативе Германии по поставкам средств ПВО на Украину в ближайшем будущем».

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