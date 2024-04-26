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На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Яковца, его назначили главой администрации государственной специальной службы транспорта. Соответствующие указы размещены на сайте офиса главы государства.

Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ
© globallookpress.com
"Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте документа.

При этом Яковец был назначен на эту должность 4 марта. Причины его увольнения не уточняются.

Другими указами Зеленский назначил Яковца главой администрации государственной специальной службы транспорта, сняв с этого поста Богдана Бондара.

Перестановки в ВСУ продолжаются с начала 2024 года. 8 февраля Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость "перезагрузки генералитета". На должность главкома ВСУ был назначен Александр Сырский. Зеленский заявил, что дал Сырскому карт-бланш на дальнейшие перестановки в армии.

Вскоре с должности начальника Генштаба ВСУ был снят Сергей Шаптала, на его место назначен Анатолий Баргилевич, который командовал силами территориальной обороны. Зеленский также уволил с должности командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка и назначил вместо него Владимира Карпенко. О новых перестановках в ВСУ сообщалось и потом.

Военные новости
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Москва
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