Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Яковца, его назначили главой администрации государственной специальной службы транспорта. Соответствующие указы размещены на сайте офиса главы государства.

"Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте документа.

При этом Яковец был назначен на эту должность 4 марта. Причины его увольнения не уточняются.

Другими указами Зеленский назначил Яковца главой администрации государственной специальной службы транспорта, сняв с этого поста Богдана Бондара.

Перестановки в ВСУ продолжаются с начала 2024 года. 8 февраля Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость "перезагрузки генералитета". На должность главкома ВСУ был назначен Александр Сырский. Зеленский заявил, что дал Сырскому карт-бланш на дальнейшие перестановки в армии.

Вскоре с должности начальника Генштаба ВСУ был снят Сергей Шаптала, на его место назначен Анатолий Баргилевич, который командовал силами территориальной обороны. Зеленский также уволил с должности командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка и назначил вместо него Владимира Карпенко. О новых перестановках в ВСУ сообщалось и потом.