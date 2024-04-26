Принадлежащий Филиппинам старый военный корабль Sierra Madre, посаженый на мель на рифе Жэньай, может стать причиной новой войны в Азии. Об этом со ссылкой на официальные лица и аналитиков по вопросам безопасности пишет The Washington Post.

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Издание напомнило, что судно Sierra Madre было намеренно посажено на мель, чтобы закрепить права страны на архипелаг Спратли, являющийся предметом территориального спора с Китаем, и превращено в форпост филиппинского военно-морского флота.

Однако Китай с этим не согласен и все чаще возникают столкновения китайских и филиппинских моряков, которые доставляют припасы на судно, пишут журналисты.

«Китай на протяжении нескольких месяцев обвинял Филиппины в тайной транспортировке строительных материалов на Sierra Madre в попытке «навсегда оккупировать» спорный архипелаг. Филиппинские официальные лица это отрицают», - отмечается в статье.

При этом представители администрации президента США Джо Байдена подчеркнули, что вооруженное нападение на филиппинский военный корабль вызовет военный ответ в соответствии с договором о взаимной обороне 1951 года.

А президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил после встречи с американским лидером, что убийство филиппинских военнослужащих иностранной державой также будет основанием для применения договора.

«Риск следующей войны в Азии все больше зависит от ветхого корабля, отслужившего свой срок, испещренного дырами, покрытого ржавчиной и причаленного к рифу», - подчеркивается в статье.

Ранее бывший пресс-секретарь и бывший глава администрации президента Филиппин Ригоберто Тиглао заявил, что его страна стала «азиатской Украиной» и «сертифицированным вассалом США». При этом ссора с Китаем, с которой Филиппины усиленно подталкивают, может обернуться катастрофой, уверен он.