Россия вернула тела 36 бойцов СВО

Россия вернула тела 36 бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

В свою очередь на Украине сообщили о возвращении тел 140 военнослужащих.

Кулеба высказался о возвращении военнообязанных на Украину

В ходе предыдущего обмена, который состоялся 12 апреля, в Россию были возвращены тела 23 солдат. Киеву были переданы тела 99 бойцов, большинство из которых участвовало в боях под Донецком.