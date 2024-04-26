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В Германии заявили о новой российской системе защиты танков

Российские военные разработали необычную и очень эффективную систему защиты танков от беспилотников (БПЛА). Об этом рассказал немецкий журналист Юлиан Репке в материале для Bild.

В Германии заявили о новой российской системе защиты танков
© РИА Новости
«Эти машины, над которыми сначала смеялись, оказалась танками Т-72. Снаружи у них огромная броня [из железных листов] и она настолько сильная, что украинские FPV дроны не имеют ни малейшего шанса пробиться сквозь нее», — заявил журналист.

Уровень ядерной опасности серьезно возрос из-за деструктивной политики Запада, действия которого чреваты прямым военным столкновением ядерных держав. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос", - заявила Захарова.
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