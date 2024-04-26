Российские военные разработали необычную и очень эффективную систему защиты танков от беспилотников (БПЛА). Об этом рассказал немецкий журналист Юлиан Репке в материале для Bild.

«Эти машины, над которыми сначала смеялись, оказалась танками Т-72. Снаружи у них огромная броня [из железных листов] и она настолько сильная, что украинские FPV дроны не имеют ни малейшего шанса пробиться сквозь нее», — заявил журналист.

Уровень ядерной опасности серьезно возрос из-за деструктивной политики Запада, действия которого чреваты прямым военным столкновением ядерных держав. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.