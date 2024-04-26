Кулеба высказался о возвращении военнообязанных на Украину

Возвращение военнообязанных украинцев на родину - это вопрос справедливости, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. ТАСС

«Возвращение военнообязанных на Украину является вопросом справедливости. Думаю, что это справедливо [по отношению] к украинским мужчинам, находящимся на Украине», — заявил дипломат на встрече с главой МИД Латвии Байбой Браже. Lenta.ru

До этого министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Газета.Ru