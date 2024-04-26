Военкоры сообщают об ударе по зданию в Харькове с чешскими офицерами

Российская армия ударила ракетами по зданию в Харькове, где находились агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и чешские офицеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

По данным канала, в здании были ликвидированы семь офицеров из Чехии, которые обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ.

При этом точное место нанесения удара, а также число попавших под обстрел представителей СБУ.

26 апреля координатор подполья на контролируемых Киевом территориях Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по поезду ВСУ при выгрузке личного состава.

В этот же день украинское издание «Общественные новости» сообщало, что на севере города Харьков на Украине произошел взрыв.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские войска поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи (Харьковская область).