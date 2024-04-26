Шойгу призвал страны ШОС к расширению географии военных учений

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что странам ШОС нужно расширить географию военных учений.

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«Нужно расширять географию и тематику совместных учений, усиливать их информационное освещение и совершенствовать выучку привлекаемых к ним формирований», - сказал Шойгу в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС.

Сергей Шойгу выразил готовность со стороны России делиться полученным опытом и передовыми способами ведения боевых действий.

Также он предложил приглашать на эти учения представителей других региональных объединений, прежде всего, ОДКБ и СНГ, а также не входящие в них дружеские страны.

Еще Шойгу отметил, что необходимо обеспечить устойчивость ШОС к попыткам подрыва слоченности и провоцированию извне цветных революций и иных кризисов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.