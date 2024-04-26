Шойгу предупредил о последствиях ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут повлечь катастрофические последствия. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане, пишет ТАСС.

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Он подчеркнул, что атаки Украины на ЗАЭС вызывают тревогу.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил о росте числа атак ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, российские военные фиксировали и подавляли до 100 беспилотников в неделю. Дипломат добавил, что Россия регулярно информирует об этом секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН.

В свою очередь, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 18 апреля заявил, что виновные в атаках на ЗАЭС игнорируют призывы мирового сообщества не допустить ядерную аварию. По его словам, ситуация в любой момент может измениться в худшую сторону. В пример он привел попадание снаряда по куполу энергоблока станции 7 апреля.