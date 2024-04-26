В Совбезе Белоруссии оценили количество войск НАТО у западной границы

Концентрация войск НАТО у границы страны достигла 20-летнего пика, сообщил ТАСС первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко. По его словам, речь идет о воинских формированиях из США.

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Это не прибалты и не поляки. Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны, — заявил на полях международной встречи по безопасности Муравейко.

Он уточнил, что американские батальоны размещены на полигоне Пабрады в Литве, который находится всего в 15 километрах от границы Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что механизм применения размещенного в республике российского тактического ядерного оружия не прописан в военной доктрине. При этом он подчеркнул, что порядок его использования будет определен в рамках консультаций с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого он утверждал, что Белоруссия разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие, какое в странах Европы хранят Соединенные Штаты. Лукашенко уточнил, что американское ТЯО хранится на авиабазах в Германии, Нидерландах, Турции, Италии и Бельгии. Он подчеркнул, что речь идет об ударно-наступательных, а не оборонительных компонентах.