Российские военнослужащие уничтожили пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы ВСУ, расположенный в здании учебного заведения в Харьковской области. Он осуществлял свою деятельность у границ Белгородской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Деловая газета «Взгляд»

«Благодаря агентурным источникам стало известно, что в здании учебного заведения населенного пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение вооруженных формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы РФ - Белгородской области. После уточнения информации по военному объекту был нанесен удар», - сказал он. ТАСС

«По предварительной информации также уничтожены западные инструкторы и наемники», - добавил Марочко. Российская газета