Замминистра обороны США признал провал поставленного Украине оружия

Заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Билл Лапланте раскритиковал поставленные Украине американские бомбы GLSDB за их низкую эффективность, сообщает The War Zone.

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"Одна компания, не буду говорить кто это, придумала очень классную идею взять оружие класса "воздух-земля" и сделать его наземную версию, и это было бы дальнобойное огнестрельное оружие. ", - заявил Билл Лапланте.

Замминистра не указал название оружия, о котором он говорит, однако единственной системой, поставленной Украине и совпадающей с приведенным описанием, является бомба малого диаметра наземного базирования GLSDB. Она представляет собой высокоточную американскую авиационную бомбу GBU-39, оснащенную ракетным двигателем от реактивного снаряда и предназначенную для запуска из РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Ожидалось, что дальность применения GLSDB составит около 150 километров. Однако на практике оказалось, что эффективность нового оружия оставляет желать лучшего.

"Они не сработали по нескольким причинам, включая средства РЭБ, … тактику, обучение и материальное обеспечение. И вот что происходит: когда вы отправляете что-то <…>, и оно не срабатывает, они пробуют применить это три раза, а потом просто отказываются от этого", - заявил Билл Лапланте.

Напомним, что ВСУ впервые применили GLSDB в феврале 2024 года. Тогда Характерные обломки хвостовых аэродинамических рулей и складного крыла боеприпаса нашли в районе Кременной.