AP: Украина отказалась от танков Abrams из-за российских дронов

ВСУ перестали использовать американские танки Abrams из-за угрозы со стороны «повсеместно распространенных» российских дронов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух американских военных чиновников.

США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года после агрессивной многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что танки стоимостью около десяти миллионов долларов за штуку «жизненно важны» для ВСУ.

Однако с тех пор ситуация на поле боя значительно изменилась, в частности, из-за российских дронов-разведчиков и дронов-охотников, отмечает AP. Из-за беспилотников Украине сложнее защищать танки - дроны их быстро находят и начинают преследовать. По данным Associated Press, так были потеряны уже пять Abrams.

Как заявил AP высокопоставленный сотрудник Пентагона, засилье дронов означает, что нет открытой местности, по которой украинские танки могли бы просто проехать, не опасаясь обнаружения.

В итоге танки были выведены из зоны конфликта. Теперь США будут работать с украинцами над «перезагрузкой тактики», заявил агентству вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Кристофер Грейди.