Израиль согласился пойти на уступки ХАМАС

Израиль готов пойти на уступки и смягчить требования к палестинскому радикальному движению ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники.

Отмечается, что израильская сторона согласна на освобождение не 40, а 33 заложников. В эту группу будут входить женщины, пожилые и больные люди. Взамен Тель-Авив требует сокращения срока перемирия.

Нетаньяху: Израиль усилит давление на ХАМАС

Ранее ХАМАС назвал условие для роспуска боевиков. Движение заявило о готовности сложить оружие в случае обеспечения государственности Палестины.