Испанию вынудили согласиться на передачу Украине ракет для Patriot

Испания под внешним давлением вынуждена согласиться на поставку ракет для систем Patriot на Украине, однако сами пусковые установки Мадрид отправлять не будет, сообщает испанское издание El País.

Как пишет журналист Мигель Гонсалес со ссылкой на источники, на такой шаг Испания пошла под давлением со стороны НАТО и властей Евросоюза.

Испания и Греция ранее подверглась критике со стороны Германии за медлительность в принятии решений о поставках Украине систем ПВО. Как писала The Telegraph, немецкое Минобороны, возглавляемое Борисом Писториусом, ведёт переговоры с этими странами о необходимости отправить украинской армии «свободные» ЗРК американского производства.