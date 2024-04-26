Спецоперация на Украине 26 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 апреля 2024 года.

Минобороны России сообщило об уничтожении минометчиками взводных опорных пунктов ВСУ

Российские войска уничтожили взводные опорные пункты и живую силу противника, сообщает ТАСС.

Это произошло в приграничных с Белгородской областью районах на территории Украины. Расчеты минометов выдвинулись на рубеж открытия огня и уничтожили взводные опорные пункты Вооруженных сил Украины.

Данные объективного контроля с разведывательного беспилотника подтвердили уничтожение целей. Отмечается, что минометы группировки прикрытия госграницы работают круглосуточно и ежедневно.

Группировка "Восток" сообщила о срыве попытки усиления позиций ВСУ в ДНР

Российские военные сорвали попытки усиления противником передовых позиций, сообщает ТАСС.

Бойцы улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки Вооруженных сил Украины у Урожайного и Старомайорского районов в ДНР.

В течение суток уничтожены бронетранспортер М113, буксируемая гаубица FH-70, четыре единицы автомобильной техники, пять пунктов боепитания и беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны противника, сообщает «Лента.ру».

Еще шесть человек были ранены, среди них — ребенок. Кроме того, повреждены несколько жилых домов и школа.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки семь раз атаковали территорию региона. Противник выпустил 19 единиц различных боеприпасов.