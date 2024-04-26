В Минске заявили о неприемлемости расширения НАТО

Новая военная доктрина Минска, принятая на Всебелорусском народном собрании, заявляет о неприемлемости расширения НАТО. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

"Республика Беларусь не приемлет продолжающееся расширение НАТО и милитаризацию государств, входящих или стремящихся к вступлению в указанный военно-политический блок, расценивая это как опасные процессы, повышающие вероятность возникновения военных конфликтов", - указано в доктрине.

Одновременно отмечается, что Минск выступает за прагматичные отношения со странами НАТО и возобновление нормального сотрудничества.

До этого в новой военной доктрине Белоруссии было указано, что страна считает применение военной силы крайней мерой достижения политических целей и считает недопустимым развязывание агрессии против другой страны.