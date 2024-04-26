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В РФ рассказали о том, что может превратить объекты ВС России в мишени для Украины

Неграмотное применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) может превратить объекты Вооруженных сил России в мишени для украинской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центра комплексных беспилотных решений Дмитрия Кузякина.

В РФ рассказали о том, что может превратить объекты ВС России в мишени для Украины
© РИА Новости

По его словам, отечественная промышленность освоила массовое производство средств РЭБ. При этом бездумное «увешивание» источниками мощных радиопомех техники и опорных пунктов может привлечь к себе внимание радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины к этим объектам. Отмечается, что мощный источник радиосигнала может быть запеленгован противником. Только грамотное применение средств РЭБ позволит получить защиту от атак дронов и не подсветить себя в эфире для врага.

Эксперт указал, что в ходе применения средств РЭБ необходимо учитывать множество нюансов, либо устройства будут недостаточно эффективны. Для того чтобы РЭБ работал на полную мощность, нужно не только совпасть по частотам с FPV-системой противника, но учесть массу других параметров. Пока сделать так, «чтобы все покрывало» достаточно сложно.

Кузякин подчеркнул, что работающий РЭБ при определенных условиях может стать индикатором в эфире для того, чтобы привлечь внимание армии Украины, чем может воспользоваться враг.

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