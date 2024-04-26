В РФ рассказали о том, что может превратить объекты ВС России в мишени для Украины

Неграмотное применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) может превратить объекты Вооруженных сил России в мишени для украинской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центра комплексных беспилотных решений Дмитрия Кузякина.

По его словам, отечественная промышленность освоила массовое производство средств РЭБ. При этом бездумное «увешивание» источниками мощных радиопомех техники и опорных пунктов может привлечь к себе внимание радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины к этим объектам. Отмечается, что мощный источник радиосигнала может быть запеленгован противником. Только грамотное применение средств РЭБ позволит получить защиту от атак дронов и не подсветить себя в эфире для врага.

Эксперт указал, что в ходе применения средств РЭБ необходимо учитывать множество нюансов, либо устройства будут недостаточно эффективны. Для того чтобы РЭБ работал на полную мощность, нужно не только совпасть по частотам с FPV-системой противника, но учесть массу других параметров. Пока сделать так, «чтобы все покрывало» достаточно сложно.

Кузякин подчеркнул, что работающий РЭБ при определенных условиях может стать индикатором в эфире для того, чтобы привлечь внимание армии Украины, чем может воспользоваться враг.