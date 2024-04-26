Названа причина участия французских наемников в боях на Украине

Военным Франции за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего сотрудника французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне украинских Вооруженных сил.

По его словам, в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а также доход, значительно превышающий их обычный заработок.

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Государственные агенты Франции могут присутствовать на Украине с самого начала специальной военной операции наряду с обычными французами, отправившимися воевать на стороне Киева по собственной инициативе.

Чинкуини указал, что речь идет об агентах, «которые остаются очень скрытными и которых трудно идентифицировать».