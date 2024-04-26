Politico: власти США заключат контракты на $6 млрд для поставки оружия Украине

Американские власти готовятся заключить со своими компаниями контракты на сумму $6 млрд на поставку вооружений и оборудования Киеву, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

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По их данным, таким образом американская администрация вносит «последние штрихи» в один из крупнейших пакетов помощи Украине, о котором может быть объявлено 26 апреля. В него войдут системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты, средства противодействия беспилотников и ракеты класса «воздух – воздух», которые будут установлены на истребителях.

Новым системам Patriot на Украине предрекли утилизацию

Деньги на заключение контрактов будут выделены из ассигнованных Конгрессом $61 млрд в помощь Киеву. Данные вооружения, скорее всего, поступят на Украину только через несколько лет, поскольку контракты заключаются в рамках инициативы содействия безопасности Украине, что подразумевает производство нового оружия и оборудования для Киева, а не поставки напрямую из запасов США.

Издание пишет, что данный пакет, который дополняет более срочную помощь в размере 1 миллиарда долларов, объявленную Вашингтоном 24 апреля, появился на фоне того, что российские войска превосходят Киев по вооружению и численности, поскольку военная промышленность РФ работает на полную мощность. Сегодня Москва выпускает до 10 артиллерийских снарядов на каждый выпущенный украинцами снаряд.

Выделение 1 миллиарда долларов на немедленную помощь и ракеты большой дальности последовало за аналогичным шагом Великобритании, которая впервые отправила свои крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в Украину в мае 2023 года, что дало Киеву возможность поражать цели на расстоянии до 155 миль. Это оружие, которое запускается с украинских истребителей, позволило Украине точно поражать склады боеприпасов, мосты и другую критически важную инфраструктуру Крыма.

На этой неделе Великобритания объявила о своем крупнейшем на сегодня пакете помощи Украине, который включает 1600 ракет и еще несколько Storm Shadow. Франция также отправила свою ракету SCALP, имеющую аналогичную дальность полета, заключает Politico.