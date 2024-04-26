Около российской границы начались военные учения НАТО

В Финляндии началась серия военных учений с задействованием сил НАТО. Часть маневров будет проходить в непосредственной близости к российской границе. Детали учений раскрыли на своем сайте сухопутные войска Финляндии.

Отмечается, что в общей сложности в маневрах примут участие 20 тысяч военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Великобритании и Финляндии. Ближайшие учения Arrow 24 состоятся на полигоне Ниинисало на юго-западе государства. Они начнутся 26 апреля и закончатся 14 мая.

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Маневры Repo 24, запланированные на 27-31 мая, будут проходить в непосредственной близости к границе с Россией в области Кюменлааксо. В это же время состоятся учения Scimitar 24 в области Уусимаа.