Стало известно об атаке хуситов на израильское судно в Аденском заливе

Йеменские хуситы заявили, что было атаковано судно MSC Darwin в Аденском заливе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного представителя хуситов Яхья Сариа.

По его словам, судно принадлежит Израилю. При атаке применялись ракеты и беспилотные летательные аппараты. Утверждается, что операция успешно достигла своих целей.

Кто такие йеменские хуситы

Хуситы указали, что «продолжат свои военные операции, препятствующие судоходству израильских судов в Красном, Аравийском морях и Индийском океане».

С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.