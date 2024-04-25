В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине

Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер заявил, что американские военные на Украине не ведут подготовку солдат ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на территории Украины действительно есть военные из США, но они занимаются только помощью в логистике и надзором за поставками оружия. Он также добавил, что Вашингтон пока не принял решения об увеличении количества военных советников на Украине, при этом осознавая опасность от самого их нахождения в зоне конфликта.

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«Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг», — рассказал Райдер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине.