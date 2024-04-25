В Пентагоне допустили, что Украина атакует Крым ракетами ATACMS

В Пентагоне рассказали, смогут ли ВСУ использовать ATACMS для атак на Крым
ВСУ смогут использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Такое заявление сделали высокопоставленные чиновники Пентагона, передает The New York Times.
Ранее Пентагон подтвердил передачу Украине ATACMS дальностью более 305 километров. Они вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте.
«ВСУ смогут использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности для более эффективного поражения российских войск в Крыму», — сказали чиновники в Пентагоне.
По их словам, целью для использования ATACMS будет «усиление давления» на полуостров. При этом они отказались уточнять точное количество поставленных США систем.
Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о помощи своим союзникам, в том числе Украине. Вашингтон выделил на поддержку Киеву 61 миллиард долларов.
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