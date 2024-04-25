Украина будет иметь возможность использовать тактические ракетные комплексы ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

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«Украинские силы смогут использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму», - заявили в военном ведомстве США.

Накануне Пентагон признал, что США в марте тайно поставили Украине ракеты ATACMS. По данным агентства Reuters, Киев уже дважды применял это оружие. Как пишет газета «Известия», победа России в конфликте на Украине не понравится западной элите и жителям, которые оплачивают поддержку Киева. Такое мнение высказал депутат Госдумы Артем Туров, сообщает «Радиоточка НСН».