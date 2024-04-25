В Пентагоне допустили, что Украина атакует Крым ракетами ATACMS
Украина будет иметь возможность использовать тактические ракетные комплексы ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.
«Украинские силы смогут использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму», - заявили в военном ведомстве США.
Накануне Пентагон признал, что США в марте тайно поставили Украине ракеты ATACMS. По данным агентства Reuters, Киев уже дважды применял это оружие. Как пишет газета «Известия», победа России в конфликте на Украине не понравится западной элите и жителям, которые оплачивают поддержку Киева. Такое мнение высказал депутат Госдумы Артем Туров, сообщает «Радиоточка НСН».