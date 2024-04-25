Греция отказалась передавать Украине ЗРК Patriot или С-300

Правительство Греции не собирается передавать Украине ЗРК Patriot или С-300, сообщил глава кабмина Кириакос Мицотакис.

Мицотакис заявил, что его страна оказывала помощь Киеву «разными способами, в том числе оборонными материалами». Однако, как указал премьер, Греция «с самого начала» подчеркивала, что не станет передавать «системы вооружения, которые имеют решающее значение» для ее собственного «потенциала сдерживания», передает ТАСС со сылкой на Skai.

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Решение поддерживать Киев «излишками военных материалов» Мицотакис назвал «правильным выбором», заверив, что Греция «будем продолжать это делать». Однако ЗРК – «важнейшие системы для защиты воздушного пространства Греции и не будут переданы Украине», - сказал он.

Напомним, сообщалось, что Греция якобы готова передать Украине свои системы ПВО при условии, если США заменят их на более новые.