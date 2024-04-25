В результате удара ВСУ по многоэтажке в Токмаке есть погибшие

После обстрела со стороны ВСУ многоэтажного дома в подшефном Пензенской области городе Токмаке Запорожской области есть не только раненые, но и погибшие, рассказал пензенский губернатор Олег Мельниченко. Об этом пишет РИА «Новости».

© пресс-служба губернатора Пензенской области

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о трех раненых горожанах. Он отметил, что разбор завалов продолжается.

Мельниченко подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по побратимам, жителям Токмака. Он уточнил, что в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, в который днем попал снаряд, участвуют не только местные, но и пензенские спасатели.

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«Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — отметил губернатор.

Напомним, что Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России.