Шойгу заявил, что НАТО вплотную приблизилась к границам России

Войска Североатлантического альянса вплотную приблизились к российским границам, что создает дополнительные угрозы военной безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Астане.

Он отметил, что РФ "придерживается политики невмешательства в дела других государств".